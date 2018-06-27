Uşakov, ABD Başkanı Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John  Bolton ile görüşmesinden sonra yaptığı açıklamada, planlanan Putin-Trump  zirvesine ilişkin bilgi verdi. Zirvenin tarih ve yerinin yarın açıklanacağını kaydeden Uşakov, iki  liderin baş başa görüşeceğini, birlikte kahvaltı edeceğini ardından ortak basın  toplantısı düzenleyeceğini belirtti. Uşakov, Putin ve Trump'ın atılacak adımları içeren uluslararası  güvenlik konusunda ortak açıklama yayınlayabileceğini de belirterek, zirvenin  yapılacağı yere ilişkin de "Bizim ve Amerikan tarafı için uygun olacak üçüncü bir  ülke belirlendi." ifadelerini kullandı. Yuriy Uşakov, "Bu buluşma uzun zamandır planlanıyor, Rusya ve ABD için  büyük önem taşıyor. Uluslararası toplum için de önemli. Bu zirve bu yazın en  önemli uluslararası olayı olacak." ifadelerine yer verdi.