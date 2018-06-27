ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, "Türkiye'de seçim  sona erdi. (Artık) Daha da verimli bir müzakere sürecine girebiliriz." dedi. Bakan Pompeo, Senato Tahsisatlar Komitesinde bakanlığın 2019 bütçesine  dair senatörlerin sorularını cevapladı.

Pompeo, Senato üyelerine yaptığı konuşmada, "Türkiye'de seçim sona  erdi. (Artık) Daha da verimli bir müzakere sürecine girebiliriz." ifadesini  kullandı. ABD ve Türkiye arasında Münbiç konusunda bir anlaşmaya varıldığına  vurgu yapan Pompeo, ilişkilerin bu süreç üzerine kurulması konusunda "umutlu"  olduklarını söyledi. Pompeo ayrıca, "Benim görev yaptığım süre içerisinde Türkiye'yle  (ilişkiler zordu), daha önce de öyleydi. Bizim SDG'yle yakın ilişki kurmamızdan  memnun değillerdi. Üç hafta önce Münbiç konusunda gelişme sağladık." diye  konuştu. Türkiye ile varılan Münbiç mutabakatına işaret eden Pompeo, "Sonuçta  onlar (Türkler) siyasi çözümün önemli bir parçası olacaklar. Onlarla en iyi  şekilde yan yana çalışmayı kabul etmemiz lazım." değerlendirmesini yaptı.