Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, "Türkiye'de seçim sona erdi. (Artık) Daha da verimli bir müzakere sürecine girebiliriz." dedi. Bakan Pompeo, Senato Tahsisatlar Komitesinde bakanlığın 2019 bütçesine dair senatörlerin sorularını cevapladı.

Pompeo, Senato üyelerine yaptığı konuşmada, "Türkiye'de seçim sona erdi. (Artık) Daha da verimli bir müzakere sürecine girebiliriz." ifadesini kullandı. ABD ve Türkiye arasında Münbiç konusunda bir anlaşmaya varıldığına vurgu yapan Pompeo, ilişkilerin bu süreç üzerine kurulması konusunda "umutlu" olduklarını söyledi. Pompeo ayrıca, "Benim görev yaptığım süre içerisinde Türkiye'yle (ilişkiler zordu), daha önce de öyleydi. Bizim SDG'yle yakın ilişki kurmamızdan memnun değillerdi. Üç hafta önce Münbiç konusunda gelişme sağladık." diye konuştu. Türkiye ile varılan Münbiç mutabakatına işaret eden Pompeo, "Sonuçta onlar (Türkler) siyasi çözümün önemli bir parçası olacaklar. Onlarla en iyi şekilde yan yana çalışmayı kabul etmemiz lazım." değerlendirmesini yaptı.