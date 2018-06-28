Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Nikki Haley, İran'ı Ortadoğu'ya silahlar göndermek, seyahat yasaklarını uygulamamak ve terör örgütlerine destek verip bölgeyi istikrarsızlaştırarak BM Güvenlik Konseyi kararlarını ihlal etmekle suçladı.

Haley, BM Güvenlik Konseyinde ABD'nin çekildiği İran nükleer anlaşmasına ilişkin konseyin 2231 sayılı kararının uygulanmasına yönelik BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in son raporunun görüşüldüğü toplantı öncesi yaptığı yazılı açıklamada İran'ı eleştirdi.

Guterres'in konseye gönderdiği raporda, Yemen'de Husilerin Suudi Arabistan'a fırlattığı füzelerin bazı parçalarının İran'da üretildiği yönünde bulgular olduğu belirtilmişti.

Haley, "İran, Ortadoğu'ya silahlar göndererek, seyahat yasaklarına meydan okuyarak ve terör örgütlerine verdiği destekle bölgeyi istikrarsızlaştırarak BM Güvenlik Konseyi kararlarını ihlal ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

BM raporunda da İran'ın BM Güvenlik Konseyi yaptırımlarını ihlal ettiğine yönelik güçlü kanıtlar olduğunu belirten Haley, "ABD, İran'ın ihlallerinin ve yıkıcı eylemlerinin denetsiz kalmasına izin vermeyecek. Güvenlik Konseyi üyelerine de bunu yapması çağrısında bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.

"Füze denemelerinin nükleer anlaşmayla bağlantısı yok"

BM Güvenlik Konseyindeki Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler ise füze denemelerinin İran nükleer anlaşması ile bağlantılı olmadığını ve anlaşmaya bağlı kalınması gerektiğini savunuyor.

AB Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini adına BM Güvenlik Konseyindeki toplantıda konuşan AB'nin BM Daimi Temsilcisi Joao Vale de Almeida, AB'nin İran'ın bölgedeki askeri faaliyetleri ve füze programından endişe duyduğunu ancak bu durumun nükleer anlaşmayla ilgili olmadığını söyledi.

Fransa'nın BM Daimi Temsilcisi François Delattre ise Uluslararası Atom Enerjisi Kurumunun İran'ın nükleer anlaşmanın yükümlülüklerini yerine getirdiğini onayladığını hatırlatarak, bu anlaşmanın bölgenin istikrarı için son derece önemli olduğunu vurguladı.

Delattre, İran nükleer anlaşmasının başarısız olmasının ise ağır sonuçları olacağı uyarısını yaptı.

İngiltere'nin BM Daimi Temsilcisi Karen Pierce de İran'ın Yemen'e balistik füze parçaları transfer etmesi ve füze programı gibi nükleer anlaşma dışında kalan konuların ayrıca ele alınması gerektiğini belirtti.

BM raporundaki İran'la ilgili bulguların doğrulanmadığını anlatan Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia, bu rapora yönelik eleştirilerde bulundu.