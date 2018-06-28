Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BD Başkanı Donald Trump'ın DEAŞ'la Mücadele Özel Temsilcisi Brett McGurk, Türkiye ile ABD'nin özellikle Menbiç merkezli iş birliğinin başarılı olduğunu söyledi. Fas'ta gerçekleştirilen DEAŞ Karşıtı Koalisyon Siyasi Direktörleri Toplantısı'na katılan McGurk, DEAŞ Karşıtı Koalisyonun son faaliyetlerini anlattı. ABD ile Türkiye arasında Suriye'deki iş birliğinin son dönemde olumlu yönde geliştiğini kaydeden McGurk, şu ifadeleri kullandı: NATO müttefikimiz ve (DEAŞ Karşıtı) Koalisyon ortağımız Türkiye ile birlikte bölgede ve özellikle Menbiç civarında gerilimi düşürmek için yaptığımız işi takdir ediyorum. Türkiye ile (Menbiç'te) bir yol haritası çizdik. Onlarla müzakerelerimiz verimli ve üretken oldu. Bunun sürmesini bekliyoruz, bu iş birliği için minnettarız.

DEAŞ'la mücadelenin son noktaya kadar sürdürüleceğini kaydeden McGurk, Suriye ve Irak'ta son kalan DEAŞ noktalarının da temizlenmesi için bölgedeki ortaklarıyla çalışmalarına devam ettiklerini aktardı. Koalisyonun üst düzey yetkililerini bir araya getiren son toplantı, şubat ayında Kuveyt'te yapılmıştı.

4 TEMMUZ'DA ÇEKİLECEK

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Mike Pompeo ile 4 Haziran'da bir araya gelerek terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantısı YPG kontrolündeki SDG işgali altında bulunan Menbiç'in terörden arındırılması için anlaşmaya varmıştı. 3 aşamalı Menbiç Yol Haritası uyarınca teröristler, 4 Temmuz'dan itibaren Menbiç'ten çekilmeye başlayacak. Daha önce terör örgütü tarafından tehdit ile evlerinden uzaklaştırılan Afrinlilerin dönüşü sağlanacak, ardından da ilçeyi yönetecek yerel yönetim kurulacak. Türkiye, Menbiç'in ardından benzer yol haritasının, YPG işgali altındaki diğer bölgelerde de uygulanacağını açıklamıştı.