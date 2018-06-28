Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünya tarihinin ‘ilk uzay ülkesi’ olan Asgardia'nın devlet örgütlenmesi tamamlandı. Azerbaycanlı iş insanı Igod Ashurbeyli'nin ilk devlet başkanı seçildiği Asgardia'yanın vatandaşı olmak isteyenlere IQ testi yapılacak. Projenin mimarları, 'insanlığın en büyük adımı' olarak tarif ettikleri Asgardia için gezegenin en yetenekli ve bilgili bireylerini kabul edeceklerini söylediler. 200 binden fazla üyesi bulunan ve Birleşmiş Milletler’e üye olmayı da hedefleyen Asgardia’ya en çok başvuru 31 bin 853 ile Çin'den yapıldı. Çin'i 29 bin 82 başvuru ile Türkiye takip etti. İstanbul ise 10 binden fazla başvuruyla en çok başvuru yapan kent oldu. Uluslararası anlaşmalar kapsamında başvuru sayısı 100.000’i geçtiği takdirde Birleşmiş Milletlere devlet statüsü için de başvuru önünde bir engel kalmayacak.

Nedir, nasıl başvurulur

-İnsanoğlunun 12 Ekim 2016'da kurduğu "ilk uzay cumhuriyeti"

-Hedefi; 5 yıl içinde Dünya yörüngesine bedava internet yayını yapan uydular yerleştirmek. 10-15 yılda uzay yolculukları için mekikler inşa etmek. 25 yıl içinde de Ay’da bir yerleşim yeri kurmak.

-Bayrağı, millî marşı ve logosu var.

-Vatandaş olmak için ülkenin internet sitesinden ücretsiz kaydoluyorsunuz.

-Projenin mimarları, vatandaşlığa seçilecek olanları testten geçiriyor.

-Meclis’e seçilebilmek için de yıllık 100 avro ücret ödemelisiniz.

-Gönüllü bağışlarla finansman sağlanıyor. İleride vergi sistemi getirilecek.

IGOR ASHURBEYLI KİMDİR

9 Eylül 1963'te Bakü'de doğdu. 1988'de Socium'u kurdu. 1990 yılında Moskova'ya taşındı. 2010 yılında Rusya Devlet Bilim ve Teknoloji Ödülü'nü aldı. 12 Ekim 2016'da Paris'te Asgardia'yı kurduğunu açıkladı ve kendini "Asgardia'nın Kurucu Başkanı" olarak tanıttı.