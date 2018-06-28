Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kenya’nın Başkenti Nairobi’nin en büyük pazarında çıkan yangında en az 15 kişi hayatını kaybetti.

15 KİŞİ ÖLDÜ



Ulusal basında yer alan haberlere göre, Nairobi'deki Gikomba Pazarı'nda gece saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kenya’nın başkenti Nairobi’nin merkezinde bulunan Gikomba pazarında çıkan yangında, 15 kişi hayatını kaybederken, 60’tan fazla insan yaralandı.

Basın mensuplarına açıklamada bulunan Nairobi emniyeti sözcüsü Kang'ethe Thuku, yangının sebebini henüz bilmediklerini açıkladı.

Olayda pazar yerinde önemli ölçüde maddi hasar meydana geldiği belirtildi.