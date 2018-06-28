Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rusya Devlet Başkanı Putin, son günlerde Suriye'den 1140 askeri personel ve 13 savaş uçağını çektiklerini açıkladı.



İşte Putin'in dünyayı şaşırtan açıklaması:

"Son birkaç günde 13 uçak, 14 helikopter ve 1140 personel geri çekildi. Hepsi savaşma testini geçmiş ve deneyim kazanmış kişiler. Siz ve arkadaşlarınız, Rus topraklarında bu deneyimlerden istifade edeceksiniz."