Rusya Devlet Başkanı Putin, son günlerde Suriye'den 1140 askeri personel ve 13 savaş uçağını çektiklerini açıkladı.
İşte Putin'in dünyayı şaşırtan açıklaması:
"Son birkaç günde 13 uçak, 14 helikopter ve 1140 personel geri çekildi. Hepsi savaşma testini geçmiş ve deneyim kazanmış kişiler. Siz ve arkadaşlarınız, Rus topraklarında bu deneyimlerden istifade edeceksiniz."
Putin: Suriye'den 1140 askerimizi geri çektik
28.06.2018 - 13:39 | Son Güncelleme: 28.06.2018 - 13:47
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Rusya Devlet Başkanı Putin, son günlerde Suriye'den 1140 askeri personel ve 13 savaş uçağını çektiklerini açıkladı.
Rusya Devlet Başkanı Putin, son günlerde Suriye'den 1140 askeri personel ve 13 savaş uçağını çektiklerini açıkladı.
Etiketler : putin,suriye,rus askeri,
569239 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/569239.aspx
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