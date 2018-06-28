Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD'nin doğusundaki Maryland eyaletinde gazete binasına düzenlenen saldırıda ölü ve yaralılar olduğu belirtildi.

ABD'nin doğusundaki Maryland eyaletinin başkenti Annapolis’de bir gazete binasına silahlı saldırı düzenlendi. Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada ölü ve yaralılar olduğu belirtildi. Polis tarafından yapılan açıklamada ise, saldırının devam ettiği, polisin binaya operasyon düzenlediği kaydedildi.

Saldırının terörle bağlantısı olup olmadığı henüz bilinmezken, ölü ve yaralı sayısına ilişkin net bir açıklama yapıldı.

Bölge şerifi yaptığı açıklamada, saldırganın gözaltına alındığını duyurdu.

Polis, saldırının yapıldığı yerel gazete binasında arama yapıyor. Yetkililere göre terör saldırısı olma ihtimali, düşük.

TRUMP BİLGİLENDİRİLDİ

ABD Başkanı Donald Trump, saldırıyla ilgili bilgilendirildi.