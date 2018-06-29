Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bölge sakinlerinden Casir el-Mısri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Suriye'den atılan bir roket mermisinin ailesine ait tarlaya düştüğünü söyledi. Mısri, güvenlik güçlerine durumu bildirmelerinin ardından aynı bölgeye dört roket mermisinin daha isabet ettiğini aktardı.

Casir el-Mısri, mermilerin parçalarının bazı kişilerin hafif yaralanmasına ve bölgedeki araçlarda hasara yol açtığını sözlerine ekledi. ABD'nin uyarılarına rağmen rejim ve destekçisi İran, ülkenin orta kesimindeki kazanımlarından sonra güneyi de ele geçirmek için 20 Haziran'da Dera'ya operasyon başlatmıştı.