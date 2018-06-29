Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütüne (OECD) bağlı Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesine İlişkin Mali Çalışma Grubu (FATF), "teröre finansal destek sağladığı" ve "kara para aklanmasını engelleyemediği" gerekçesiyle Pakistan'ı gri listeye aldı. Karara, Paris'te FATF ile Pakistan heyetleri arasında yapılan toplantının ardından dün gece varıldığı bildirildi. Buna göre FATF, "teröre finansal destek sağladığı, teröre desteği kesemediği ve kara para aklanmasını engelleyemediği" için Pakistan'ı gri listeye dahil etti.

Toplantıya katılan Pakistan Finans Bakanı Şamşad Ahtar, FATF tarafından konan şartların yerine getirildiğini ve gri listeye alınmamaları gerektiğini savundu. Ahtar başkanlığındaki delegasyon, terör örgütleriyle ilintili kıyafetlerden sembollere, bu konuda birçok yasaklama getirdiklerini ifade ederek, terörle mücadele ve terörün finansmanının engellenmesi noktasında yasalarda düzenlemeler yapıldığını aktardı.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Muhammed Faysal da haftalık basın toplantısında, daha önce de gri listeye giren ülkenin gerekli önlemleri alarak listeden çıkarıldığını hatırlatarak, "Gri listeden çıkmak için FATF ile bir eylem planı paylaştık. Bunun uygulanmasını sağlayacağız. Yeterli önlemler alınırsa gri listeden çıkabiliriz." dedi. Faysal, aksi takdirde Pakistan'ın ekonomi başta olmak üzere birçok alanda problemle karşılaşacağını söyledi.

FİNANS PİYASALARINI ETKİLİYOR

Gri listede yer almanın en büyük etkisi ekonomik alanda görülüyor. Bu durum ülkelerin terörün finansmanını ve kara para aklamayı önleme yeteneği olmadığı anlamına geliyor ve bu yönüyle uluslararası finans piyasaları için risk taşıyor. Gri listede bulunan ülkelerin uluslararası bono ticareti, borç alma, havale alma veya gönderme ile uluslararası ticaret yapma yeteneği kısıtlanabiliyor ya da tamamen ortadan kaldırılabiliyor. Ancak 2012-2015 yıllarında gri listede yer alan Pakistan bu kısıtlamalara maruz kalmamıştı.

ŞUBAT AYINDA UYARI YAPILDI

37 üye ülkeden oluşan FATF'nin şubat ayındaki toplantısında Pakistan'ın gri listeye tekrar girmesi gündeme gelmişti. Türkiye, Çin ve Suudi Arabistan karar alınmasına ret oyu verirken, ABD'nin başı çektiği grup Pakistan'ı takip edilecek ülkeler listesine almayı başarmıştı. FATF'nin ikinci toplantısında, Suudi Arabistan'ın ret oyunu geri çekmesiyle Pakistan gri listeye alınacak ülkelerden biri haline gelmişti. Bu tarihte Pakistan'a gerekli düzenlemeleri yapması ve bir yol haritası çizmesi aksi takdirde haziran ayındaki toplantıda gri listeye alınacağı uyarısı yapılmıştı.

Eski Pakistan Dışişleri Bakanı Khurram Dastagir Han, mayıs ayında Amerika'nın Sesi'ne (VOA) verdiği röportajda, ABD Başkanı Donald Trump'ın talebiyle Pakistan'ın FATF tarafından izlemeye alındığını belirtmişti. Trump, bu yıl başında Pakistan'a terörle mücadele yardımı adı altında verdiği maddi yardımı kesmişti. OECD bünyesinde 1989'da kurulan FATF, kara paranın aklanmasıyla mücadeleye ilişkin tavsiye ve kuralları belirleyen bir örgüt. Türkiye'nin 1991'de üye olduğu FATF'nin 35 ülke ve 2 kurumdan oluşan toplamda 37 üyesi bulunuyor. Örgüt 11 Eylül saldırılarının yaşandığı 2001 yılından bu yana terörün finansmanının kontrolü görevini de yürütüyor.