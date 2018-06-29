Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başbakan Haydar el İbadi, terörizmden mahkum olan 12 suçlunun hemen idam edilmesi için emir verdi. Bu sabah infaz edilen suçlular, sekiz askerin kaçırılıp öldürülmesinden sorumluydu. Terör örgütü DEAŞ, Haziran 2014'te Irak'ın en büyük ikinci kenti Musul'u işgal etti ve ülke topraklarının büyük çoğunluğunu ele geçirdi.Uluslararası koalisyonun da desteğiyle teröristler Temmuz 2017'de 10 ay süren büyük operasyonun ardından Musul'dan çıkarıldı.Teröristler halihazırda Suriye sınırına yakın çöl bölgesinde bazı yerleri kontrolünde tutuyor. Söz konusu bölgede kimse yaşamıyor.Irak, geçen hafta Suriye topraklarında gerçekleştirdiği hava saldırısında DEAŞ yöneticilerini toplantı yaparken vurmuş, aralarında üst düzey isimlerin de bulunduğu 45 teröristin öldüğünü duyurmuştu.