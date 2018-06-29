Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kompas gazetesinin haberine göre, Bali'deki havalimanının yetkilileri, yanardağdan püsküren kül ve dumanın olumsuz etkisiyle bölgedeki Ngurah Rai Uluslararası Havalimanı'nın bugün geçici süreyle uçuşlara kapatıldığını duyurdu.

Yetkililer, ülkenin turistik adası Bali'de 450'ye yakın uçuşun iptal olmasıyla da 75 binden fazla yolcunun olumsuz etkilendiğini belirtti.

Meteoroloji, Klimatoloji ve Jeofizik Ajansı (BMKG) da adanın batısında bulunan Doğu Cava'daki Banyuvangi ve Jember kentlerindeki havalimanlarından uçuşların yanardağdaki hareketlilik nedeniyle bugün geçici süreyle askıya alındığını açıkladı.

Halka "maske takın" uyarısı

Yanardağdan dün akşam çıkan kül ve dumanın yaklaşık 2 bin metreye ulaştığını bildiren Volkanoloji ve Jeolojik Afet Azaltma Merkezi (PVMBG), bölge halkına yanardağ civarında faaliyette bulunmaktan kaçınmaları ve belli bölgeler için maske kullanımı konusunda uyarılarda bulunmuştu.

Öte yandan, Bali'deki yetkililerin uyarı bildirimleri üzerine de Avustralya'daki kentler ile Bali arasında seferleri olan "Jetstar" ve "AirAsia" havayolu şirketleri internet sitelerinden tedbir amacıyla iki yönlü uçuşlarını iptal ettikleri bilgisini paylaşmıştı.

Kasım ayında yanardağdan çıkan duman ve külün uçuşlara engel olmasıyla on binlerce yolcu mağdur olmuştu. Özellikle Çin ve Avustralya'daki turizm şirketleri turlarını iptal etmiş ve bölgedeki birçok ülke de Bali seferlerini durdurmuştu. Hükümet, eylül-aralık aylarında yanardağda yaşanan hareketlilik nedeniyle turizmde 1 milyar dolarlık kayıp olduğunu açıklamıştı.

Ülkenin en çok turist çeken bölgesi Bali Adası'ndaki Agung Yanardağı, en son 1963'te patlamış ve yaklaşık bin 100 kişi hayatını kaybetmişti.