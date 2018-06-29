Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Zengene, Petrol Bakanlığının projeleri ertelenmeseydi, Total şirketiyle şu ana kadar 5 anlaşma daha imzalanacağını bunun da ABD'nin İran petrolüne yaptırım planlarına darbe vurmuş olacağını belirtti.

Zengene, "Günlük 4 milyon varil petrol ihraç edebilseydik ABD'nin yaptırım uygulaması mümkün olmazdı." diye konuştu.

Total'in 35 günü kaldı

Zengene, İran ile Batı arasında imzalanan nükleer anlaşma sonrasında İran'ın petrol endüstrisine ciddi yatırımlar yapan Fransa'nın enerji şirketi Total'in ülkede yatırımlarını sürdürmek için ABD'den yaptırım muafiyeti almasının uzak bir ihtimal olduğunu belirterek, "Total şu anda İran'daki yatırımlarını çekmiş değil ancak karar vermek için 35 günleri kaldı." ifadelerini kullandı.

Total'in ülkede Güney Pars Gaz Sahası'nda şu ana kadar 60 milyon dolarlık yatırım yaptığını aktaran Zengene, Fransız şirketin yatırımlarını durdurması halinde Çinli petrol şirketlerinin yatırımları sürdüreceğini kaydetti.

Total, Temmuz 2017'de imzalanan 4,8 milyar dolar değerindeki anlaşma uyarınca, İran'daki Güney Pars Gaz Sahası'nın 11'inci fazının gelişimini üstlenen konsorsiyumun yüzde 50,1'ine sahip. Total'i, yüzde 30'la Çin'in CNPC şirketi ve yüzde 19.9'la İran'ın Petrobras şirketi izliyor.

ABD Başkanı Donald Trump, 14 Temmuz 2015’te Avusturya'nın başkenti Viyana’da P5+1 (ABD, Çin, Rusya, İngiltere, Fransa ve Almanya) ile İran arasında imzalanan ve 16 Ocak 2016’da yürürlüğe giren Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) olarak adlandırılan nükleer anlaşmadan çekildiklerini ve İran'a yönelik yaptırımların yürürlüğe sokulacağını duyurmuştu. Trump yönetimi, müttefiklerini İran'dan petrol alımını Kasım'a kadar sıfıra indirmeye zorluyor.

İran Petrol Bakanlığı'nın verilerine göre, Tahran yönetimi günlük 2,7 milyon varil ham petrol ihraç ediyor.