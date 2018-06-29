Rusya'nın başkenti Moskova'da Domodedovo Havalimanı'nda terör alarm verildiği bildirildi. Yerel kaynaklar polisin havalimanının bir bölümünü kapattığını ve operasyon düzenlendiğini ifade ediyor. Yabancı ajanslar yerde yatan kişilerin olduğunu belirtiyor.
Moskova'da terör alarmı
29.06.2018 - 14:45 | Son Güncelleme: 29.06.2018 - 14:59
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Moskova Domodedovo Havalimanı'nda terör alarmı verildiği ve güvenlik güçlerinin havalimanının bir bölünü kapattığı bildirildi.
Etiketler : rusya,domodedovo,
569388 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/569388.aspx
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