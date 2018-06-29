Rusya'nın başkenti Moskova'da Domodedovo Havalimanı'nda terör alarm verildiği bildirildi. Yerel kaynaklar polisin havalimanının bir bölümünü kapattığını ve operasyon düzenlendiğini ifade ediyor. Yabancı ajanslar yerde yatan kişilerin olduğunu belirtiyor.