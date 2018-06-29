Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rusya'nın başkenti Moskova'da Domodedovo Havalimanı'nda terör alarm verildiği bildirildi. Yerel kaynaklar polisin havalimanının bir bölümünü kapattığını ve operasyon düzenlendiğini ifade ediyor. Yabancı ajanslar yerde yatan kişilerin olduğunu belirtiyor.