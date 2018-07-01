Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Suriye’nin güneyindeki Dera ilinde Beşad Esad rejimiyle muhaliflerin ateşkes konusunda anlaştığı iddia edildi. Ürdünlü bir yetkili, Rusya öncülüğünde gerçekleşen görüşmelerde tarafların ateşkes için anlaştığını, sadece detaylar üzerinde görüşmelerin sürdüğünü duyurdu. Yetkili anlaşmanın detaylarının tam mutabakata varılmasının ardından duyurulacağını belirtti. Suriye ordusu geçtiğimiz hafta muhaliflerin kontrolündeki bölgeyi yeniden ele geçirmek için geniş çaplı bir saldırı başlatmıştı. Esed rejimi ve destekçilerinin 20 Haziran’da başlattığı saldırılarda 100’den fazla sivilin hayatını kaybetmesi üzerine bölgede yaşayan binlerce sivil, Ürdün sınırına ve Golan Tepeleri’ne akın ediyor. Kaçan çoğu çocuk, kadın ve yaşlılardan oluşan kalabalık, ülkenin güneyinde Ürdün sınırında bekliyor ancak Amman yönetimi bu grupların Ürdün’e geçişlerine izin vermiyor. Deralılar, sınır hattındaki tarlalarda barınacak çadırların olmaması sebebiyle kavurucu yaz sıcaklarında büyük zorluk yaşıyor. Uzanacak bir yardım eli bekleyen Deralılar, Ürdün’e geçmek istediklerini belirtiyor. Zor günler geçirdiklerini, bir an evvel Ürdün’e geçmek istedikleri söyleyen Ebu Muhammed isimli Suriyeli, Kral 2. Abdullah’a ve Ürdün halkına seslenerek “Kimse evini kolay kolay terk etmez. Ancak Dera’daki zor şartlardan dolayı buraya geldik. Tek isteğimiz buradaki kadınları ve çocukları içeri alsınlar” şeklinde konuştu. Birleşmiş Milletler yetkilileri, Dera’da 750 bin kişinin hayatından endişe ettiklerini sık sık tekrarlıyor. BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura’nın danışmanı Jan Egeland, bölgede önceki gün 5 sağlık merkezinin hedef alındığını bildirmişti. Egeland’ın açıklamasının hemen ardından kentin doğu kırsalında hizmet veren hastane vurulmuş ve hizmet dışı kalmıştı.