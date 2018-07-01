Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hain darbe gecesinde Akıncı Üssü çevresinde bulunan ve örgütün sivil imamlarından Kemal Batmaz ile Hakan Çiçek'e ait olduğu belirlenen cep telefonlarında darbe girişiminin emir ve talimatının FETÖ elebaşı Gülen tarafından verildiğine yönelik yeni delillere ulaşıldı. Darbenin planlayıcılarından olan Çiçek "Eczacı Abdi" kod adlı örgüt üyesi aracılığıyla Gülen'le, cep telefonundan çeşitli programlarla doğrudan görüştü. Yapılan incelemeler sonrasında "Eczacı Abdi" kod adlı örgüt üyesinin de gerçek kimliğine ulaşıldı. Çiçek, darbe hazırlıkları çerçevesinde ABD'de bulunduğu 23 Haziran 2016'da "Eczacı Abdi" kod adlı örgüt üyesine "Öğlen görüşme olur mu, H. ile" şeklinde mesaj gönderdi. Çiçek, aynı gün Fetullah Gülen'le görüştü. Sivil imam Çiçek ile "Eczacı Abdi" kod isimli örgüt üyesi arasındaki görüşme içeriklerine göre, teröristbaşı Gülen, darbe girişiminde bulunulan 15 Temmuz 2016 günü saat 20.00'den itibaren sürekli bilgilendirildi. Gülen, darbe girişimine yönelik talimatları da aktardı. Çiçek'in, Pensilvanya'da Gülen'le birlikte yaşayan ve telefonuna "Hkn Ada Avukat" olarak kaydettiği başka bir kişiyle daha iletişim kurduğu belirlendi. Görüşmeler, teknik takibe takılmamak için internet tabanlı uygulamalardan gerçekleşti. Sivil imam Kemal Batmaz'ın ise örgütün hava kuvvetleri imamı Adil Öksüz'ün kayınbiraderi Abdulhadi Yıldırım'ın davet mektubu üzerine 11-13 Temmuz 2016'da ABD'de bulunduğu tespit edildi. Böylece, davet mektubunun, Batmaz'ın gerçek ziyaret amacını gizlemek amacıyla gönderildiği de ortaya konuldu. Adalet Bakanlığı, FETÖ elebaşı Gülen'in darbe girişiminin emrini verdiğini ve yönettiğini ortaya çıkaran yeni delilleri ABD Adalet Bakanlığına gönderdi.