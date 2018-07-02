Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığından yayımlanan yazılı açıklamada, 2018 hac mevsimi için hazırlıkların tamamlandığı ve bu kapsamda dünyanın farklı ülkelerinden yaklaşık 2 milyon ziyaretçinin beklendiği ifade edildi.

Katarlı hacı adaylarının Katar'a ait olmayan herhangi bir hava yolu şirketi ile Cidde'deki Uluslararası Kral Abdulaziz Havalimanı'na gelebilecekleri kaydedilen açıklamada, hac farizasını yerine getirmek isteyen Katarlılar için doğrudan kayıt yapabilecekleri online sisteme ait linkin gelecek ay duyurulacağı aktarıldı.

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Mısır yönetimlerinin 5 Haziran 2017'de Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmeleri Körfez bölgesinde krize yol açmıştı.

Körfez bölgesindeki kriz nedeniyle Katarlı hacı adaylarının geçen yıl Suudi Arabistan'a gelişleri konusunda bazı sıkıntılar yaşanmıştı. Kral Selman'ın emri ile hacı adaylarının Katar'a ait olmayan bir hava yolu şirketi ya da kara yoluyla ülkeye gelebileceği açıklanmıştı.