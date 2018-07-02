Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Paşayeva, Türkiye'nin terörle mücadelesi ile ilgili milletvekillerine geniş bilgiler verirken, "Maalesef bazı Avrupa ülkeleri terörle mücadelede Türkiye'ye değil terör örgütlerine farklı yollarla destek veriyor" dedi. Paşayeva bu durumun sona erdirilmesi yönündeki çağrısını da sözlerine ekledi. Türkiye'nin mücadele ettiği terör örgütleri ile ilgili de bilgi paylaşımında bulunan Paşayeva, Türkiye içerisinde teröre destek olanlara bazı Avrupa ülkelerinden destek verilmesini kınadı.

Paşayeva ayrıca, "Teröre destek verenlere karşı birlikte ciddi mücadele verilmesi gerekir ama bazı Avrupa ülkelerinden farklı yaklaşımlar görmek çok üzücü ve bunlara son verilmeli" dedi. Paşayeva terörle mücadelede çifte standartlı yaklaşımların olmaması gerektiğini savundu ve "Avrupa, Avrupa ülkeleri, Avrupa Konseyi, AKPM, Avrupa Parlamentosu Türkiye ile ilgili daha samimi davranmalı ve destek olmalı" dedi.

Türkiyenin Batı ile Doğu, Avrupa ile Müsülman dünyası arasında çok önemli bir ülke olduğunu da sözlerine ekleyen Azerbaycanlı vekil başkan yardımcısı seçildiği Bağımsız Demokratlar Grubunu Türkiye'ye daha çok destek vermeye çağırdı.