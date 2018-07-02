Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rahmani Fazli, başkent Tahran'daki İçişleri Bakanlığı binasında düzenlediği basın toplantısında, bir gazetecinin, polisin camları kırdığı ve araçlara zarar verdiğinin görüldüğü kayıtlarla ilgili sorusuna, "Polis müdürüne sordum. Bazı gözaltılarda olay yerine girmek için cam kırmak gerekiyormuş." yanıtını verdi.

Bakan Rahmani Fazli, dikkatli olunması gerektiğini belirterek bazı görüntülerin güvenilir olmadığını söyledi.

Tahran milletvekilleri Mahmud Sadıki, Pervane Mafi, Suheyla Culudarzade ve İlyas Hazreti, İçişleri Bakanına hitaben yazdıkları mektupta, polislerin halkın malını tahrip etmesini eleştirmiş, olayın sorumluları hakkında gereğinin yapılmasını istemişti.

Geçen hafta ülkede doların serbest piyasada hızla yükselmesi üzerine Tahran Büyük Çarşı esnafı protestolar düzenlemiş, gösteriler birçok kente yayılmıştı.