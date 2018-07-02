Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Merkezi Londra'da bulunan ve çocuk haklarıyla ilgili uluslararası çalışmalar yürüten "Save the Children" örgütü tarafından yapılan yazılı açıklamada, Bangladeş'teki Arakanlı sığınmacı kamplarında kalan okul çağındaki çocukların yüzde 70'inin eğitimsiz olduğuna işaret edildi.

Save the Children Bangladeş Direktörü Mark Pierce, "Şu anda Cox's Bazar'da 327 bin Arakanlı çocuk okula gidemiyor. Bu çocukların kendileri ve aileleri için daha parlak bir gelecek inşa etmelerini sağlayacak okuma yazma gibi temel becerileri öğrenme hakları ellerinden alınıyor." ifadelerini kullandı.

Kamplardaki gayriresmi eğitim faaliyetlerinden yararlanabilen çocukların da yaşıtlarının daha altında eğitim alabildiklerine değinen Pierce, "Eğitim, isteğe bağlı bir lüks değil, hayat kurtarıcı bir girişimdir. Eğitim, şiddet ve yerinden edilmenin psikososyal etkilerinin silinmesine yardım ederken çocukların gündelik rutinlerine dönmeleri için umut ve fırsattır." değerlendirmesinde bulundu.

Çocuklar içi gelecek ve umut çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Dünya Bankası Başkanı Jim Yong Kim ve beraberlerindeki heyetin bugün Arakanlı Müslümanların kaldığı kampları ziyaret ettiğini anımsatan Pierce, şunları kaydetti:

"Heyete, kamplardaki eğitim kalitesinin yükseltilmesi için her şeyi yapmaları ve çocuklara gelecek umudu vermeleri çağrısında bulunuyoruz. Bangladeş hükümetini de Arakanlı Müslüman çocukların eğitim hakkını tanımaya ve burada kaldıkları müddetçe güvenli, kaliteli ve kapsayıcı bir eğitime erişimlerini sağlamaya davet ediyoruz."

Pierce, Arakanlı Müslümanların evlerine güvenli, onurlu ve gönüllü şekilde geri dönmeleri için uzun vadeli çözüm bulunması çağrısını da yineledi.