Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) İndiana eyaletinde uyuşturucu operasyonu düzenleyen polis, ABD Başkanı Donald Trump’ın yüzü şekli verilmiş ekstazi hapları ele geçirdi. Hapların ön kısmında Trump’ın yüzü, arka kısmında ise Trump’ın seçim döneminde kullandığı slogana atıfta bulunan “Great Again (Yeniden Mükemmel)" yazısının yer aldığı aktarıldı. Yetkililer, daha önce de farklı yerlerde Trump'ın yüzü şeklinde uyuşturuculara rastlandığını kaydetti. Düzenlenen operasyon kapsamında 129 kişinin yakalandığı ve 272 çeşit uyuşturucu madde ele geçirildiği aktarıldı.