Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mülteci politikasından dolayı anlaşmazlık yaşadığı Merkel ile bir araya gelen Seehofer, toplantının ardından yaptığı açıklamada "sürdürülebilir bir çözüm" üzerinde uzlaştıklarını ve İçişleri Bakanı olarak görevini sürdüreceğini belirtti.

İSTİFA EDECEĞİNİ DUYURMUŞTU

Merkel'in Avrupa Birliği'nin (AB) 14 ülkesiyle vardığı sığınmacılara ilişkin anlaşmayı eleştiren Seehofer, hem İçişleri Bakanlığını hem de parti liderliğini bırakmak için istifasını sunacağını duyurmuştu. Almanya'daki sığınmacıların Avrupa Birliği'ne giriş yaptıkları ülkelere gönderilmeleri için hükümete baskı yapan koalisyon ortağı Seehofer, Merkel hükümetini devirmenin eşiğine gelmişti.