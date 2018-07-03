Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamaya göre askerler, Refah kentinin doğusunda sınırı geçen Filistinli bir gruba ateş açtı. Olayda Filistinli grup içindeki gençlerden birinin şehit edildiği, birinin ağır şekilde yaralandığı ve bir diğerinin ise gözaltına alındığı belirtildi.

Söz konusu gençlerin "sınırı geçerek İsrail keskin nişancıları için ayrılan alanı molotof kokteylleri ile ateşe vermeye çalıştığı" ileri sürülen İsrail açıklamasında, Gazze sınırında yaşanan olaylardan Hamas'ın sorumlu olduğu iddia edildi.

Filistin Sağlık Bakanlığından ise henüz olaya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, daha önce yaptığı yazılı açıklamada, Refah kentinin doğusunda İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu 16 yaşındaki bir gencin yaralandığını belirtmişti.