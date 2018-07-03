Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tayland'da 9 gün önce derin bir mağaraya girerek kaybolan aynı futbol takımında oynayan 12 çocuk ile antrenörleri kurtarıldı. Chiang Rai Valisi günlerdir süren ve umutların tükenmeye başladığı sırada gelen kurtuluş haberini doğruladı.

MAĞARAYA SIĞINARAK HAYATTA KALDILAR

Tham Luang mağaralar zincirinde dalgıçların da katıldığı arama kurtarma çalışmaları, yükselen su ve çamur nedeniyle sekteye uğruyordu. Ekipler 13 kişinin bir hava odacığına sığınmış olmasını umuyordu. Kayıp olan çocukların yaşlarının 11 ila 16 arasında değişiyor.

Çocukların 23 Haziran'da keşif amaçlı mağaraya girdikleri kaydedildi. "Vahşi Domuz" isimli futbol takımının 25 yaşındaki yardımcı antrenörü Ekkapol Janthawong'ün kaybolan çocuklarla beraber mağarada olduğu belirtiliyor.

OPERASYON DAHA UZUN SÜREBİLİR

Kurtarma ekipleri kayıp ekibi buldu ancak henüz bulundukları yerden çıkartamadı. Bu aşamada 9 gündür mağarada bulanan grubu hemen dışarı çıkarmakla, hayati ihtiyaçlarını mağara içinde karşılayıp sonra çıkarmak arasında bir tercih yapacağını belirten yetkililer, "Sağlık ekipleri çocukların iyi durumda olduğuna kanaat getirirse, o zaman kendi kendilerine hareket edebilecek gücü kazanana kadar onlara içerde bakacağız." diye konuştu.

Uzmanlar, bedensel olarak zayıf düşmüş çocukları mağara içinde su altına daldırarak kurtarmaya çalışmanın, ne kadar kolay bir dalış olsa da hayati risk taşıyabileceğine dikkati çekiyor.

Kurtarma ekipleri, gruba tedarik malzemesi taşımaya çalışırken, Tayland ordusu, çocuklar ve antrenörlerinin önümüzdeki en az dört ay boyunca gönderecekleri yemekle yaşamak zorunda kalabileceklerini söyledi.