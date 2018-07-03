Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sputnik'in aktardığına göre Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte'nin "uyuşturucu ticaretine karışan resmî yetkililer listesi"nde adı geçen Tanuan kentinin belediye başkanı Antonio Halili bir keskin nişancının suikasti sonucu öldürüldü. Başkent Manila'nın güneyindeki kentin belediye binası önünde yapılan bir bayrak töreni sırasında ulusal marş okunurken göğsünden vurulan Halili'nin hayatını kaybettiği açıklandı. Görüntülerde açılan ateş sonucu Halili'nin yere yığıldığı ve çevresindekilerin büyük panik yaşadığı görüldü.

SALDIRGAN KAÇTI

Ateşi açan kimliği bilinmeyen kişinin kaçtığı belirtildi. Tanauan polis şefi Renato Mercado belediye başkanına 150 metreden ateş açıldığıını belirterek "Ateşin açıldığı uzaklık alışılmadık. Bunu sıradan biri yapmış olamaz. Profesyonel bir keskin nişancı olabilir" dedi. Halili, ülkedeçok sert bir uyuşturucuyla mücadele politikası yürüten ve bu nedenle yargısız infaz emirleri vermekle suçlanan Duterte'ye bu konuda destek veren bir siyasetçiydi.

Ancak geçen yıl Halili'nin adı Duterte'nin yayımladığı "uyuşturucu ticaretine karışan resmî yetkililer" listesinde yer almıştı. Listenin yayımlanması sonrası polisi kontrol yetkisi elinden alınan Halili uyuşturucu ticaretinde rolü olduğu suçlamalarını reddetmişti. 2 yıl önce uyuşturucu zanlılarının Tanauan'da halka açık yerlerde ifşa edilmesi talimatını vererek tartışma oluşturan Halili, polisin aleyhinde bir kanıt bulması halinde kendisinin de uyuşturucu taciri olarak teşhir edilmesini istediğini söylemişti.

ARKA ARKAYA SUİKAST

Katıldığı bir toplantının ardından kasabadan çıkış yapmakta olan, ülkenin kuzeyindeki General Tinio kasabasının belediye başkanı Ferdinand Bote'nin, Nueva Ecija adı verilen bölgede motosikletli bir suikastçı tarafından defalarca kurşunlanarak öldürüldüğünü söyleyen yetkililer, motorsikletli suikastçinin ise kaçtığını bildirdi.

3 BELEDİYE BAŞKANI DA ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

Duterte'nin listesindeki diğer 3 belediye başkanı da vurularak öldürülmüştü. Yerel polis şefi Mercado suikastın uyuşturucu ticareti suçlamalarıyla ilgili olabileceğini söylerken, Duterte'nin sözcüsü Harry Roque suikastları kınadı. Muhalif senatörlerden Francis Pangilinan ise yaptığı açıklamada "Bu kesinlikle hükûmetin başlattığı uyuşturucuyla savaşın sonucu olan bir diğer yargısız infaz. Filipinler'in bu 'vahşi batı' imajı hem yabancı hem de yerel yatırımcıları kaçırıyor" dedi.

Hükûmetin resmî verilerine göre Duterte yönetiminin uyuşturucu ile mücadele operasyonlarının başlangıcından bu yana 4200'den fazla kişi öldürüldü. Ancak insan hakları örgütleri, polisi ve milis güçleri yargısız infazlarla suçlayarak bu rakamın 3 kat daha yüksek olduğunu savunuyor.