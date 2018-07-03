Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı ISNA'ya göre, Dünya Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı İle Mücadele Günü münasebetiyle başkent Tahran'da düzenlenen toplantıda konuşan Rahmani Fazli, Afganistan'da yılda 9 bin tondan fazla uyuşturucu imal edildiğini, bununla birlikte sentetik uyuşturucuyla mücadele edilmezse dünya için büyük bir soruna dönüşebileceğini söyledi.

Suriye'den Avrupa'ya hareket eden sığınmacıları hatırlatan Fazli, "Suriye'de gördük. Bir miktar sığınmacının Avrupa'ya hareket etmesi ne kadar gürültü çıkarmıştı. Eğer ben, 24 saat gözümü kapatsam Batı ülkelerine 1 milyon sığınmacı gider." dedi.

İran'a yönelik yaptırımların arttırıldığı yıllarda Batı ülkelerinin ülkesinin uyuşturucuyla mücadele edebilmesi için gerekli desteği vermediğini dile getiren Rahmani Fazli, "Yaptırımları bahane ederek uyuşturucuyla mücadele etmemiz için gerekli teçhizatı vermediler. Bir uyarı olarak söylüyorum; İran 24 saat gözünü kapatsaydı İran sınırından Batı'ya 5 bin ton uyuşturucu geçerdi." ifadelerini kullandı.

İran'ın Avrupa diplomasisi

İçişleri Bakanı Rahmani Fazli'nin açıklamalarının İran yönetiminin Avrupa'da ABD'nin yaptırımlarını delme yönünde gerçekleştirdikleri temaslarıyla eş zamanlı yapılması dikkati çekti.

Resmi temasları kapsamında İsviçre'de bulunan Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, dün akşam sözü edilen ülkedeki İranlılarla bir araya geldiği toplantıda, ABD'nin İran petrol ihracatını tamamen durdurmak istediğini söylemiş, "Bu ifadenin manasını kavrayamıyorlar, çünkü ABD yönetimi 'İran'a bir damla petrol ihracat ettirmeyeceğiz' demiş. Bu tüm bölge petrolünün ihraç edilemeyeceği anlamına gelmektedir. İran petrolü ihraç edilemezken bölge petrolünün ihraç edilmesi mümkün olabilir mi? Eğer bunu yaparsanız sonuçlarına da katlanırsınız." açıklamasında bulunmuştu. Açıklama, Basra ve Umman Körfezleri arasında yer alan ve küresel petrol ticareti için kritik öneme sahip Hürmüz Boğazı'ndan gerçekleştirilen ihracatı "İran'ın engelleme tehdidi" olarak yorumlanıyor.

Öte yandan Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, cuma günü, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini'nin başkanlığında nükleer anlaşmaya taraf 4+1 ülke mevkidaşlarıyla yapacağı toplantıda ABD sonrası nükleer anlaşmanın uygulanmasıyla ilgili konuları görüşmesi bekleniyor.