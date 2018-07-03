Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fransa’da bir nükleer santralin içinde insansız hava aracı (Drone) uçuran çevre örgütü Greenpeace bu sıra dışı eyleminin ardından santralin güvenliğinin yeterli olmadığını ileri süren bir açıklama yayımladı.

Çevre suçlarına karşı yürüttüğü uluslararası kampanyalar ve dikkat çekici eylemleri ile bilinen küresel çevre örgütü, çizgi roman ve film kahramanı görünümünde tasarlanmış bir hava aracını Fransa’nın Lyon şehri yakınlarındaki Bugey Nükleer Santrali’ne yönlendirdi.Greenpeace Fransa aktivistleri uçuşa yasak bölge olarak tanımlanmış hava sahasında uçurmayı başardıkları aracı, daha da ileri giderek santralin 2 numaralı reaktörünün yakıt havuzuna temas ettirdi.

Eylemin ardından açıklama yapan Greenpeace yetkilileri bu durumun nükleer santralin güvenliğinin son derece zayıf olduğunu kanıtladığını, santralin işletilmesinden sorumlu Fransa Elektrik Kurumu’nun (EDF) güvenlik önlemlerini gözden geçirmesini ve kendilerine yaptıkları uyarıları göz ardı etmemesi gerektiğini açıkladı.