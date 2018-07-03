Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD'nin İndiana eyaletinde uyuşturucu tacirlerine operasyon düzenleyen polis, ABD Başkanı Donald Trump'ın yüzü şeklinde uyuşturucu haplar ele geçirdi.

ÖN YÜZÜ TRUMP, ARKA YÜZÜ SEÇİM SLOGANI

Hapların ön kısmında Trump'ın yüzü, arka kısmında ise Trump'ın seçim döneminde kullandığı slogana atıfta bulunan "Great Again" yazısının yer aldığı aktarıldı. Yetkililer, daha önce de farklı yerlerde Trump'ın yüzü şeklinde uyuşturuculara rastlandığını kaydetti. Düzenlenen operasyon kapsamında 129 kişinin yakalandığı ve 272 çeşit uyuşturucu madde ele geçirildiği aktarıldı.