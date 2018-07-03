Fransız Parlamentosunun üst kanadı Senato üyesi François Grosdidier ve  Michel Boutant tarafından hazırlanan "Fransız Güvenlik Güçlerinin Durumu"  başlıklı rapor yayımlandı. Raporda, "Fransa'da iç güvenliği sağlayan polis ve jandarmanın gerçek  bir kriz durumunda olduğu ve bu durumun ülke güvenliğini tehlikeye attığı"  belirtildi.

Güvenlik güçlerinin aşırı ve düzensiz çalışma yükü nedeniyle pes etme  noktasına geldiği, polis ve jandarma görevlileri arasında intihar oranının  oldukça yüksek olduğunun altı çizilen raporda, Senatör Grosdidier'in, "Durum  beklenenden daha kötü." ifadelerine yer verildi. Raporda, Fransız polisi ve jandarma teşkilatında idari reformun  dışında teşkilatlanma açısından da değişikliklerin yapılması gerektiği görüşünü  paylaşan Grosdidier, "Sosyal patlamaya dikkat." uyarısında bulundu.

Güvenlik teşkilatında reform amacıyla 32 maddelik değişiklik ve  tavsiye önerisinde bulunulan rapora siyasilerden destek gelirken, hükümetin 5 yıl  içinde 10 bin istihdam sağlaması ve teşkilat bütçesinin artırılması gibi  önlemlerin yetersiz olduğu belirtiliyor. Fransa'da 2015'te meydana gelen terör saldırıları sonrasında polis ve  jandarmanın yoğun çalışma koşullarına zorlandığı ve çok sayıda güvenlik  görevlisinin yasal sürelerin üstünde mesai yaptığı belirlenmişti.