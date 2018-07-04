Avrupa Parlamentosu (AP), kişisel bilgilerin  paylaşımı konusunda Avrupa Birliği (AB) ile Türkiye arasında müzakerelerin başlatılabilmesi için Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile tam, geçerli ve ayrım  yapmadan iş birliği şartını öne sürdü. Strazburg'da devam eden AP Genel Kurulu, terörle mücadele için Avrupa Birliği Polis Teşkilatı (Europol) ve Türkiye arasında kişisel bilgilerin  paylaşımının düzenlenmesi konulu raporu görüşerek oyladı.

İngiliz parlamenter Claude Moraes tarafından kaleme alınan raporda,  Europol ve Türkiye'nin de aralarında olduğu 8 ülke ile teröre ve ağır suçlara  karşı güçlendirilmiş iş birliğini düzenleyen müzakerelerin başlatılması amacıyla  AP Genel Kurulu'nun görüşü ve onayı ele alındı.

Vizesiz seyahat için büyük önem taşıyan kişisel bilgi paylaşımı  anlaşmasının daha önce Ukrayna, Moldova, Gürcistan, Makedonya, Sırbistan, Kanada,  Bosna-Hersek, İzlanda gibi ülkelerle hayata geçirildiğine atıfta bulunulan  raporda, "Türkiye ile müzakerelerin başlatılabilmesi için, Kıbrıs da dahil, tüm  üye ülkelerle tam, geçerli ve ayrım gözetmeksizin iş birliği yükümlülüklerini  yerine getirme" gerekliliğine vurgu yapıldı.Türkiye'de dini özgürlükler, ifade özgürlüğü ve temel haklar  alanlarında büyük kaygılara vurgu yapılan rapora, Yeşiller ve Birleşik Sol  gruplarının verdiği değişiklik önergeleri kabul edilmezken, yapılan oylamada 110  üye karşı, 538 üye ise kabul oyu kullandı. 24 üyenin çekimser kaldığı rapor kabul  edildi.

AB Konseyi, kişisel bilgi paylaşımı için Türkiye ile birlikte Ürdün,  İsrail, Tunus, Fas, Libya, Mısır ve Cezayir ile müzakerelerin başlatılması  amacıyla AB Komisyonu'na yetki vermişti. AP Genel Kurulu, komisyonun bu ülkelerle  müzakerelere başlamasının ardından ortaya çıkacak son metni yeniden oylamaya  sunacak. Metin kabul edilmesi halinde yürürlüğe girecek.Terörle ve organize suç  çeteleriyle mücadele kapsamında AB ile belirli ülkeler arasında kişisel  bilgilerin paylaşımını düzenleyen anlaşmalar, vizesiz seyahat, göç ile ilgili  sorunlar ve insan kaçakçılığına engel olma gibi konularda belirleyici öneme sahip.