Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İran Radyo Televizyon Kurumu'na (IRIB) konuşan Rahimi, ‘geçen yıl 2 ton altın biriktiren ve şu anda altını satarak muazzam kar elde eden madeni para sultanının gözaltına alındığını' aktardı. Gözaltına alınan kişinin adını vermeyen Rahimi, ‘sultanın' 58 yaşında olduğunu ve tutarı ne olursa olsun kendisi için altın para satın alan bir ekip çalıştırdığını söyledi.

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Rahimi, bu kişinin madeni para piyasasında manipülasyon yaptığını ve böylelikle ülke ekonomisini zarara uğrattığını da sözlerine ekledi.

Tahran Emniyet Müdürü, ayrıca üzerlerinde 20 kilogram altın ve madeni para bulunan 2 kişinin gözaltına alındığını da ifade etti. (Sputnik)