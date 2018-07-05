Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Belçika’nın başkenti Brüksel’in 60 kilometre güneyindeki Anderlues kasabasında yaşayan 19 yaşındaki Müslüman bir genç kız, pazartesi gecesi kaybolan kedisini aramak için sokağa çıktı. Kız, dokakta dolaşırken 2 kişinin sözlü ve fiziksel saldırısına uğradı. Kızın önünün kesen saldırganlar önce hakaret etti, ardından da başındaki örtüyü ve elbiseleri yırttı. Şahıslar kaçmaya çalışan kızı yerde sürükleyerek “pis Arap” şeklinde hakaretlerde de bulundu. Zanlılar, elbisesini yırttıkları kızın karnına, ayaklarına ve vücudunun çeşitli yerlerine kesici aletle “haç” kazıdı. Olayla ilgili konuşan Eşit İmkanlar Merkezi (UNIA) Sözcüsü Bram Sebrechts, bunun yüksek ihtimalle İslamofobik saldırı olduğunu ancak konuyla ilgili kararı Charleroi Savcılığının alacağını belirtti. Sebrechts “İslamofobik saldırılar giderek boyut değiştiriyor. Bunun önüne geçmemiz gerekiyo” dedi. Brüksel parlamentosu Milletvekili Mahinur Özdemir de, “Bu saldırının bir adım ötesi cinayet. Tedbir alınmazsa bu tür saldırıların önüne geçmek maalesef mümkün olmayacak. Bu kişilerin başkalarına örnek olacak cezaya çarptırılmaları gerekiyor” ifadelerini kullandı.