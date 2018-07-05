Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hilton ve Deutsche Bank’ta hissesi bulunan Çin’in en büyük holdinglerinden HNA’nın patronu, Fransa’da ailesi resmini çeksin diye duvara tırmanırken 15 metre yükseklikten düşüp öldü.

Fransız yetkililerin haber ajansı Reuters’a verdiği bilgiye göre, bir iş gezisi için geldiği Fransa’da Avignon şehrine yakın Bonnieux köyüne uğrayan Wang Jian, ailesi fotoğrafını çeksin diye bir duvarın üzerine çıkmak istedi. Ancak dengesini kaybeden Wang 15 metre yükseklikten aşağı düşerek hayatını kaybetti.

Olay anını anlatan bir kaynak, Wang’ın hem resim çektirmek, hem de manzarayı görmek için alçak bir duvara tırmanmak istediğini, ilk seferde başarılı olamadığını, ikinci sefer koşarak duvara tırmandığını ve öteki taraftan aşağı düştüğünü söyledi.

Çin’in en büyük havayolu şirketlerinden Hainan’ın sahibi olan HNA, finans ve lojistik işlerinin yanı sıra Hilton otelleri ve Deutsche Bank’ta da pay sahibi.

HNA’nın stratejisini çizen ve operasyonlarını yöneten isim olan Wang, diğer kurucu Chen Feng gibi şirkette yüzde 15 hisseye sahipti.