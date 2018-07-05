Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hawaii Valisi David Ige, oksibenzon ve oktinoksat kimyasallarını içeren güneşten koruyucu kremlerin satışını yasaklayan yasayı onayladı.

Eyalete gelen turistler, bundan böyle bu içerikleri ihtiva eden güneş kremlerini marketlerden satın alamayacak.

Düzenlemenin kabul edilmesiyle Hawaii, ABD'de söz konusu kimyasalları yasaklayan ilk eyalet oldu.

Bunun, Hawaii'nin mercan resiflerinin korunması ve ıslahı için atılan küçük bir adım olduğunu belirten Vali Igne, işgalci türler, kara kaynaklı kirlilik ve iklim değişikliğinin etkileriyle de mücadele edilmesi gerektiğini vurguladı.

Bilim adamları, söz konusu kimyasallarının içeriklerinin mercan eko-sistemine zarar verdiği uyarısında bulunmuştu.