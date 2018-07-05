Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Irak polisi olayla ilgili araştırma başlatırken, Sadr kanadından konuyla ilgili henüz açıklama yapılmadı.

Sadr'a bağlı milis gücü, ülkenin Salahaddin vilayeti civarında ve ona bağlı Bağdat'ın kuzeyindeki Samarra bölgesinde askerî varlık gösteriyor.

Mukteda es-Sadr, Seraya es-Selam bünyesinde görev yapan birliklerinin çoğunu feshetme kararı almıştı.

Seraya es-Selam'ın faaliyetlerinin sadece Bağdat, Samarra ve ülkenin güneyindeki Kerbela'da devam edeceğini, bunların dışındaki birliklerin feshedileceğini belirten Sadr, mevcut Seraya es-Selam komutanlarının kendisinin danışmanı olduğunu, başka bir görevlerinin bulunmadığını bildirmişti.