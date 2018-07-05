Phuket Valisi Norraphat Plodthong tarafından yapılan açıklamada, turist teknesinin alabora olması sonucu 49 kişinin kaybolduğu bildirildi. Teknedeki 48 kişinin kurtarıldığını ifade eden Plodthong, diğer turistlere ulaşılamadığını söyledi. Teknede çoğunlukla Çinli turistlerin bulunduğu ifade edilirken, şiddetli rüzgar nedeniyle arama çalışmalarının zorlaştığı belirtildi. Adada başka bir turist teknesinin daha alabora olduğunu açıklayan polis, teknede bulunan 39 turistin kurtarıldığını belirtti.
Tayland’da turist teknesi alabora oldu: 49 kişi kayıp
05.07.2018 - 22:16 | Son Güncelleme: 05.07.2018 - 22:27
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Tayland'ın ünlü turizm adası Phuket’de turist teknesinin alabora olması sonucu 49 kişinin kayıp olduğu belirtildi.
Etiketler : Tayland,tekne,
570304 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/570304.aspx
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