Trump, twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Kongre, derhal  zekice, hızlı ve mantıklı Göçmenlik Kanunları'nı geçirmeli." ifadelerine yer  verdi. Sınırdaki kolluk kuvvetlerinin büyük iş yaptığını ancak nezdinde  çalışmak zorunda kaldıkları kanunların "akıl almaz" olduğunu belirten Trump,  "Çocuklu veya çocuksuz olarak ülkemize giren insanlara, 'ya ülkemizi terk edin ya da uzun ve pahalı bir yargılamaya katlanın' denilmeli." görüşünü paylaştı.

Trump, ülkesinin binlerce hakim istihdam ederek yasa dışı göçmenlikle  mücadele etmesinin "makul olmadığını" belirterek, "İnsanlara 'burayı terk edin'  deyin, onların da sanki sizin ön avlunuza girmişler gibi terk etmeleri gerekir."  değerlendirmesinde bulundu. Daha sonra yaptığı bir başka paylaşımda Trump, "Kongre! Akıl almaz  göçmenlik yasamızı derhal düzelt" ifadesini kullandı.

AİLELERİNDEN ALINAN ÇOCUKLAR ASKERİ ÜSLERDE TUTULACAK

Trump yönetimi, mart ayında ülkenin güney sınırlarından yasa dışı  yollarla girerken yakalanan göçmenlerin çocuklarını, yargılama sürecinde alıkoyma  uygulamasını başlatmıştı. Bu uygulama kapsamında, 2 bin 500'den fazla çocuğun ailelerinden  alınarak Amerikan hükümetine ait tesislerde göz altında tutulduğu belirtiliyor.Çoğunluğu Latin Amerika ülkelerinden gelen göçmen çocuklar, geçen  hafta sonu ilk kez Teksas'ın McAllen bölgesindeki bir tesiste  görüntülenmişti.Yüzlerce çocuğun yaş ve cinsiyetlerine göre tel örgüden yapılmış ayrı  "kafesler" içinde tutulduğunu gösteren görüntüler, ülkede ve dünyada sert  tepkiyle karşılanmıştı.

Bunun üzerine Trump, söz konusu uygulamayı durduran Başkanlık  Kararnamesi'ni imzalamış ve Kongre'ye kapsamlı bir göçmenlik yasası çıkarması  çağrısında bulunmuştu.ABD Temsilciler Meclisi, iki hafta önce, Trump'ın Meksika sınırına  örülmesini istediği duvarı fonlayan ve ülkeye yasa dışı yollarla giren çocuklara  vatandaşlık yolunu açan bir yasa tasarısını oylamıştı. Ancak tasarı 121'e karşı  301 oyla reddedilmişti.