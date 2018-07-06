Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden alınan bilgiye göre Yunanistan'da deprem meydana geldi. Yerin 7.1 kilometre altında ve Türkiye saatiyle 00.39'da meydana gelen depremin büyüklüğü 4.2 olarak ölçüldü.
Komşuda deprem!
06.07.2018 - 01:16 | Son Güncelleme: 06.07.2018 - 01:17
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgiye göre Türkiye saatiyle 00.39'da Yunanistan'da 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Etiketler : deprem,son depremler,
570322 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/570322.aspx
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