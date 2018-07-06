Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden alınan bilgiye göre Yunanistan'da deprem meydana geldi. Yerin 7.1 kilometre altında ve Türkiye saatiyle 00.39'da meydana gelen depremin büyüklüğü 4.2 olarak ölçüldü.