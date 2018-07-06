Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Polonya'nın kuzeyinde bulunan Paslek kenti yakınlarındaki Sakowko köyünde yerel saatle gece 02.00'de Polonya ordusuna ait Rus yapımı MİG-29 savaş uçağı düştü. Uçağın yere çakılmasından hemen öncesinde pilot kendini fırlattı ancak hayatını kaybetti. Pilotun naaşına uçağın enkazının 200 metre ilerisinde ulaşıldı. Eğitim uçuşu yapan uçak Malbork kentinde bulunan 22. Askeri Hava Üssü'ne bağlıydı. Kazanın ardından Polonya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada pilotun 800 saatlik uçuş deneyimi bulunduğu, bunun 500 saatten fazlasının ise MİG-29'la olduğu belirtildi. Kazanın nedeni henüz bilinmezken, Devlet Havacılık Kazalarını Araştırma Komisyonu kazaya ilişkin inceleme başlattı. Geçtiğimiz Aralık ayında da Polonya’nın Minsk Mazowiecki şehri yakınlarında bulunan 23. Hava Taktik Üssü’nden eğitim amaçlı havalanan Polonya ordusuna ait MİG-29 savaş uçağı inişe geçtiği sırada düşmüştü. Polonya ordusu tarafından 25 yıldır kullanılmakta olan Rus yapımı MİG-29 uçaklarının 10-12 yıl kadar daha kullanılması planlanıyor.