Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Toronto merkezli Nanos Araştırma Şirketi tarafından rastgele yöntemle seçilen bin Kanadalı ile yapılan anketin sonuçlarına göre, halkın büyük çoğunluğunun ABD malları ve şirketlerini boykot etmekten yana olduğu ortaya çıktı.

Kanada halkının, ABD Başkanı Donald Trump’ın son ticaret anlaşmazlığının Kanadalılara “pahalıya mal olacağı” yönündeki iddiasından endişe duyduğu belirtilen ankette; birçok Kanadalının ABD mal ve perakendecilerini boykot ederek, ABD'ye seyahat etmekten kaçınmayı, Kanadalı çelik, alüminyum ve otomotiv firmaları için hükümetin adımlarını destekleyerek bir ticaret savaşına cevap vermeye istekli olduğu kaydedildi.

Ankete katılanların yüzde 72’si ABD yapımı malları boykot etmekten yana görüş bildirdi.

İki ülke arasında bir ticaret savaşı yaşanması durumunda ABD menşeli perakendecilerinden alışveriş yapmayacağı yönünde görüş bildirenlerin oranı yüzde 68 oldu.

ABD ile Kanada arasında anlaşmazlık olması durumunda ankete katılanların yüzde 73'ü ABD’ye asla seyahat etmeyeceğini belirtti.

Nanos Araştırma Şirketi Başkanı Nik Nanos, anketle ilgili yaptığı açıklamada, "Buradaki en önemli nokta, Kanadalıların tarifeler ve misilleme söz konusu olduğunda ABD ile savaşa girmeye hazır olduklarını beyan etmeleridir. Kanadalıların, ABD'ye seyahat etmekten vazgeçebileceklerine dair kararlılıkları, halkın yaz ve Noel tatilleri söz konusu olduğunda Amerika'ya alternatifler arayacakları anlamına geliyor." dedi.