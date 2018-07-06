Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Güney Afrika'da koruma altındaki bölgede gergedan avlamak isteyen 2 kişi, aç aslanlara yem oldu.

Live Science'ın haberine göre, olay, pazarı pazartesine bağlayan gece Sibuya Game Doğal Yaşamı Koruma Alanı'nda meydana geldi.

Yasa dışı yollardan gergedan avlamak için bölgeye silah ve baltayla giren 2 avcının, karşılarına çıkan bir grup aslan tarafından öldürüldüğü belirtildi.

Aslanların avcıları öldürdükten sonra vücutlarının bazı bölümlerini yediği ifade edildi.

"Save the Rhino" grubuna göre, Güney Afrika'da 2017 yılında bin 28 gergedan avcılar tarafından öldürüldü.

Nesli tükenme tehdidiyle karşı karşıya olan gergedanların boynuzları özellikle geleneksel tıpta kullanılması nedeniyle Asya'nın bazı bölgelerinde yüksek fiyata alıcı buluyor.