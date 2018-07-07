Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BBC Türkçe'nin haberine göre Amsterdam polisinin sosyal medya üzerinden duyurduğu olay, geçen çarşamba günü başkentin kalbi sayılan Nieuwendijk'ta meydana geldi.

Köpeğiyle birlikte dolaşan erkek turist, uyuşturucunun etkisiyle sokağın köşesinde uykuya daldı. Bir süre sahibinin başında bekleyen köpek, susuzluğa dayanamayınca çevredeki dükkanlara girerek su aramaya başladı. Bir mağazanın çalışanları köpeğe su vererek, durumu polise bildirdi.

Polis, uyandırdığı turisti "köpeğine karşı gereken özeni göstermeme" gerekçesiyle gözaltına aldı. Köpeğe de el koyan ekipler, hayvanı veterinere götürerek sağlık kontrolünden geçirdi.

Karakoldaki arama sırasında cebinden bir de bıçak çıkan erkek turiste para cezası verildi ve bu ceza peşin olarak tahsil edildi. Savcılık, 24 saat hücrede tutulduktan sonra serbest bırakılan ve köpeğine iyi davranma sözü veren turiste hayvanın iade edilmesini kararlaştırdı.