Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Komite, İsrail ablukasının kaldırılması için harcanan çabaları da memnuniyetle karşıladıklarını duyurdu.

Komiteden yapılan açıklamada, "Vatanımıza dönüş ve topraklarımızı özgürleştirme hakkımızdan vazgeçmeden ablukanın kaldırılması için harcanan tüm çabaları memnuniyetle karşılıyoruz." ifadesine yer verildi.

Filistin halkının siyasi şantajlar karşısında malıyla canıyla bedel ödediği ve "şüpheli anlaşmaların" kabul edilmesine engel olmak için daha fazla bedel ödemeye de hazır olduğu kaydedilen açıklamada, "Gazze'ye yönelik abluka zalimce ve yasa dışıdır. Ablukayı uygulayan, yardım eden ve görmezden gelen herkes suçludur." değerlendirmesinde bulunuldu.

Açıklamada ayrıca Filistinlilere, gelecek hafta cuma günü Büyük Dönüş Yürüyüşü'nün 100. günü dolayısıyla Gazze sınırında düzenlenecek gösterilere katılmaları çağrısı yapıldı.

İsveç Dışişleri Bakanı Margot Wallström dün, ''İsrail, Gazze'ye uyguladığı ablukayı kaldırmalı ve sınır kapılarını açarak Gazze'ye gönderilen tıbbi malzeme ve insani yardımların yerine ulaşmasını sağlamalı.'' çağrısında bulunmuştu.