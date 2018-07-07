Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tayland'ın kuzeyindeki Çiang Rai eyaletinde, takım olarak ziyaret ettikleri mağara kompleksinde kaybolduktan 9 gün sonra sağ olarak bulunan 12 futbolcu çocuk ve antrenörlerini mağaradan çıkarmak için çalışmalar sürüyor.

Çiang Rai Eyaleti Valisi Narongsak Osatanakorn, son birkaç günde yağışın durması ve mağaradaki su seviyesinin görece azalmasıyla ortaya çıkan elverişli koşulların, yarın beklenen yağmurla değişebileceğini, bu sebeple çocukları dışarı çıkarmak üzere hazırlık yaptıklarını belirtti.

Tahliye operasyonu için uzman dalgıçlardan oluşan iki grubun hafta sonu bölgeye ulaşmasını beklediklerini kaydeden Vali Osatanakorn, "Baştan beri kafamızdaki plan çocukları mümkün olduğunca çabuk dışarı çıkarmaktı. Burada belirleyici faktör mağaradaki su seviyesinin mümkün olduğunca düşük olduğu bir anı kollamaktı. Nitekim şu anda sel suları bir miktar çekilmiş durumda. Ancak yağmurun yeniden yağmaya başlamasıyla su seviyesi yeniden yükselmesinin ne gibi risklere yol açabileceğini bilmiyoruz." dedi.

Valinin açıklamaları çocukların hafta sonu yeniden başlaması beklenen yağmur öncesinde acil bir operasyonla çıkarılabileceği yorumlarına yol açtı.

Genç antrenör ailelerden özür diledi

Çocuların 25 yaşındaki antrenörü Ekapol Chanthawong da yazdığı notla ailelerden özür diledi. Antrenör yazdığı notta, "Değerli ebeveynler, çocuklarınızın hepsi iyiler, ekipler onlara iyi bakıyor. Onlara elimden gelen en iyi şekilde göz kulak olacağımdan emin olabilirsiniz. Destek olan herkese teşekkür ediyor ve sebep olduğumuz bu sıkıntı için tüm ailelerden özür diliyorum." ifadeleri yer aldı.

"Buradan çıkınca kızarmış tavuk yemeye gideceğiz"

Öte yandan deniz komandolarının eşlik ettiği 12 çocuk ve antrenörleri mağarada yazdıkları mektupları dalgıçlarla dışarda bekleyen ailelerine yolladı.

Çocuklar da ailelerine durumlarının iyi olduğunu anlatan mektuplar kaleme aldı.

Çocuklardan biri, mektubunda "Ben iyiyim, burada hava birazcık soğuk ama merak etmeyin. Doğum günü partimi hazırlayın." diye yazdı.

Tun adındaki bir çocuk, "Annecim ve babacım, ben iyiyim, lütfen endişe etmeyin. (Arkadaşım) Yod'a söyleyin, buradan çıktığımda kızarmış tavuk yemeye gideceğiz. Sevgilerimle." ifadelerini kullandı.

Mick adındaki bir diğer çocuğun mektubunda da "Hepinizi çok özledim. Büyükbaba, amca, anne, baba ve kardeşlerim. Ben içerdeyim, deniz komandoları bize burada iyi bakıyor. Hepinizi seviyorum." dedi.

Oksijen seviyesi azalıyor

Kurtarma ekipleri mağara içindeki oksijen seviyesinin düşmesinden endişe ediyor. Olağan koşullarda yüzde 21 civarında olması gereken oksijen oranı yüzde 15'e kadar geriledi. Ekipler oksijen seviyesinin daha fazla düşme ihtimaline mağaraya bir hava pompası yerleştirdi.

Su seviyesi kritik

Kurtarma ekipleri pazar günü beklenen yoğun yağış öncesinde mağaradaki su seviyesini düşürmek için zamana karşı yarışıyor. Ekipler, sel sularını drenaj pompalarıyla tahliye ederek mağaradaki su seviyesini grubun güvenle geçebileceği seviyede tutmaya çalışıyor.

Grubun mahsur kaldığı nokta ile mağara girişi arasında birbirine bağlı yaklaşık üçer kilometrelik iki ayrı tünel sistemi bulunuyor. Bu tünellerde sel sularıyla kaplı çok sayıda dar geçit ve galeriler yer alıyor. Çocukların buralardan dalarak çıkarılması tek seçenek olarak ortaya çıkıyor.

Ancak dalış eğitimi olmayan ve bir kısmı yüzme dahi bilmeyen çocukların, profesyonel dalgıçların dahi birkaç saatte geçebildiği sel sularıyla kaplı bu geçit ve galerilerden çıkarılması büyük risk taşıyor.

Mağarada bir dalgıcın oksijen tüpüyle geçemeyeceği kadar dar geçitlerin olduğu kaydedildi.

Valisi Narongsak, önceki gün yaptığı açıklamada, hafta sonu beklenen yağışın mağara içindeki su seviyesini yeniden yükseltmesinden endişe ettikleri ifade etmişti. Narongsak, çocukların acilen tahliye edilmesi ihtimaline karşı 13 takım dalgıç kıyafeti ve ekipmanının mağaranın içinde hazır bulundurulması talimatını verdiğini belirtmişti.

Dışardan hava boşluğu açılmaya çalışılıyor

Öte yandan, dağ eteğindeki mağaraya dışarıdan alternatif bir girişi sağlamak üzere hava boşluğu açma çalışmaları da devam ediyor. Ekipler bu amaçla dağın yamaçlarına 100 kadar kuyu açtı. Bunlardan 18'nin mağaraya ulaşma ihtimalinin olabileceği değerlendiriliyor. Ancak çocukların mahsur kaldığı nokta ile dağ yüzeyi arasındaki 800 metre ile 1000 metre arasında mesafe bulunuyor.

Yaşları 11 ile 16 arasında değişen 12 çocuk ile 25 yaşındaki antrenörleri, 23 Haziran'da Tham Luang Nang Non mağarasına yaptıkları gezide mağaranın girişinin sularla kapanmasının ardından içeride mahsur kalmıştı. Kayıp grup mağarada 9 gün süren arama çalışmalarının ardından bulunmuştu.