Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kanada’da mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklar büyük bir tehdit olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz haftadan itibaren etkili olan ve yüksek nemle beraber 35 dereceyi bulan sıcaklarölümler artıyor.

YETKİLİLER UYARIYOR

Quebec eyaletinin Montreal şehri sıcaklardan en çok etkilenen bölge olarak öne çıkıyor. Yetkililer Perşembe günü yaptıkları açıklamalarda sıcaklar nedeniyle 33 kişinin hayatını kaybettiğini açıklamış, halkı belirli saatlerde dışarı çıkmamaları konusunda uyarmıştı.

Kanada basınında bugün yer alan haberlere göre yapılan tüm uyarılara rağmen hayatını kaybedenlerin sayısının 54’e yükseldiği belirtildi. Yetkililerden yapılan açıklamada sıcaklığa bağlı rahatsızlıklardan hayatını kaybedenlerin 28’inin Montreal’de yaşadığı ifade edildi.

ÖLÜ SAYISININ ARTMASINDAN ENDİŞE EDİLİYOR

Sıcak hava dalgasının önümüzdeki günlerde de devam etmesi beklenirken, yetkililer ölü sayısının artmasından endişe ediyor. Montreal Belediye Başkanı Valeri Plante, ellerinden gelen tüm çabayı gösterdiklerini söylerken, kentte havuzlar ve klima bulunan alanları halka açtıklarını vurguladı.

Öte yandan belediye ve yardım görevlileri de 50 yaş ve üstü kişilerin yaşadığı evleri tek tek dolaşarak kontroller yapıyor.