Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Savaş ve benzeri sebeplerle vatanlarını terk ederek Avrupa’da kendilerine güzel bir hayat kurmayı planlayanlar, hayal kırıklığına uğruyor. Resmî raporlara göre 10 binin üzerinde çocuk Avrupa Birliği ülkelerinde kayboldu. Bu çocukların fuhuş ve organ mafyasının ağına düştüğü düşünülüyor. Avrupa ülkeleriyse sorunu ‘adli vaka’ olarak ele alarak fuhuş ve organ çetelerine âdeta göz yumuyor. Mülteciler konusunda ABD ve Avrupa üç maymunu oynarken, BM ve NATO gibi dünya üzerinde barış ve huzuru sağlamayı misyon edindiğini savunan yapılar da yaklaşım ve uygulamalarıyla kayıp nesillerin oluşmasına âdeta zemin hazırlıyor.