Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başkent Ankara'da düzenlenecek törene katılacak isimlerden Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ise, Twitter'dan yayınladığı mesajında, "Şu anda Türkiye'ye seyahat ediyorum. Bugün, Venezuela'nın dostu ve yeni çok kutuplu dünyanın lideri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın törenine katılacağım" ifadelerini kullandı. Maduro'nun mesajında araba kullandığı bir video da bulunuyor.