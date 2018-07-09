Başkent Ankara'da düzenlenecek törene katılacak isimlerden Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ise, Twitter'dan yayınladığı mesajında, "Şu anda Türkiye'ye seyahat ediyorum. Bugün, Venezuela'nın dostu ve yeni çok kutuplu dünyanın lideri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın törenine katılacağım" ifadelerini kullandı. Maduro'nun mesajında araba kullandığı bir video da bulunuyor.
Maduro'dan sosyal medyayı sallayan Türkiye paylaşımı
09.07.2018 - 11:39 | Son Güncelleme: 09.07.2018 - 11:40
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
24 Haziran’da cumhurbaşkanlığına yeniden seçilen Recep Tayyip Erdoğan bugün TBMM’de yemin ederek görevine başlayacak. Erdoğan’ın yemin etmesiyle birlikte Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemine resmen geçilecek.
Etiketler : maduro,türkiye,venezuela,
570816 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/570816.aspx
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