Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cezayir haber ajansı APS'ye göre, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen "Cumhurbaşkanlığı Göreve Başlama Töreni"ne katılan Cezayir Başbakanı Ahmed Uyahya, Buteflika'nın mesajını Erdoğan'a sözlü olarak iletti.

Buteflika mesajında, Erdoğan'ı tebrik ederek iki ülke arasındaki ilişkileri daha da güçlendirmek istediğini kaydetti.

Uyahya, Buteflika'yı temsilen Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen "Cumhurbaşkanlığı Göreve Başlama Töreni"ne katılmıştı.

Cezayir yıllık 3,5-5 milyar doları bulan karşılıklı ticaret hacmiyle Türkiye'nin Afrika'daki en büyük ortakları arasında yer alıyor.