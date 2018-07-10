Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Washington'un körfezdeki en önemli ortaklarından biri haline gelen ve son dönemde özellikle Orta doğu ve Müslüman devletlere karşı zıt açıklamalarda bulunan BAE'nin konuğu ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo oldu.

Bölge konularını da gündemine alan Pompeo Abu Dabi Emiri Şeyh Halife bin Zayed el-Nahayan ile bir araya geldi.

ASKERİ İŞ BİRLİĞİ



Özellikle askeri konuların ele alındığı ikili zirvede bölge ülkeleri ile olan ilişkiler gündeme getirildi. Stratejik ortaklıklar nedeniyle Washington'un komserliği konumunda olan BAE, askeri işbirliğinin devam ettirilmesi ve artırılarak birliğin daha yüsek seviyelere çekilmesi gerektiği konusunda fikir birliğine vardılar.

Pompeo'nun Abu Dabi Emiri ile yaptığı görüşme sırasında el pençe divan olması da dikkat çeken bir diğer unsur oldu. BAE ABD'den en çok alışveriş yapan ülkelerin başında geliyor.