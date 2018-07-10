Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kudüs'e yaptığı ziyaretin ardından 11 Haziran'da Türkiye'ye dönmek için geldiği Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'nda gözaltına alınan Ebru Özkan ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. İsrail askeri savcılığı, mahkemenin Türk vatandaşı Ebru Özkan ile ilgili verdiği şartlı tahliye kararına itiraz etti.

Özkan'ın savunma heyetinden Avukat Ömer Hamayse AA muhabirine yaptığı açıklamada, askeri savcılığın İsrail’in kuzeyindeki Salim Askeri Mahkemesinin dün verdiği şartlı tahliye kararına itiraz ettiğini belirtti.

Hamayse, savcılığın itirazı üzerine yarın 15.00’te işgal altındaki Batı Şeria’da bulunan Ofer Askeri Mahkemesinde görülecek olan duruşmada, askeri mahkemenin savcılığın itirazını reddedebileceğini söyledi.

Hamayse dün AA muhabirine yaptığı açıklamada, dün ülkenin kuzeyindeki Salim Askeri Mahkemesinde görülen duruşmada İsrailli askeri yargıcın, müvekkili için tutuksuz yargılanmak üzere şartlı tahliye kararı verdiğini ifade etmişti.

Askeri savcılığın itiraz etmemesi durumunda kararın yürürlüğe gireceğini vurgulayan Hamayse, müvekkilinin 15 bin yeni İsrail şekeli (yaklaşık 20 bin Türk lirası) kefalet, pasaportuna el konulması ve İsrail'deki ikamet mahalline en yakın polis noktasına haftada iki defa giderek imza atması şartlarıyla tutuksuz yargılanacağını bildirmişti.

Salim Askeri Mahkemesinde pazar günü görülen duruşmada, İsrail savcılığı tarafından hazırlanan iddianame mahkemeye sunulmuş, iddianamede Özkan'a, "Hamas'a yardım ve çeşitli hizmetlerde bulunmak, ülkenin düzenini bozmak ve 'düşman bir tarafın' gönderdiği parayı ülkeye sokmak" şeklinde 4 ayrı suçlama yöneltilmişti.